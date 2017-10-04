Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan Derin Analiz programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerçeği söyleyenle hakkında sürekli karalama kampanyası yapıldığını ifade eden Bulut, emperyalizm beslemelerinin tüm ülkelerde yer edindiğini söyledi.

"JÖLELİ DİYORLAR..."

Yiğit Bulut, her türlü yalan ve iftirayla beslemelerin kendisine saldırdığını belirterek, "Ciddi bir eleştiri de yok. Ne diyorlar; jöleli diyolar Hasan Bey. Saçımda jöle... Hayatta da jöle sürmedim...





ŞEREF YOKSUNLARI

Şimdi baktığınız zaman; karşınızdakinin ne kadar şeref yoksunu olduğunu görüyorsunuz. İnsan gibi bir eleştiri ortaya koymuyor.

Çünkü amaç; karşısındakini toplumda küçük duruma düşürmek, itibarsızlaştırmak...

Yiğit Bulut: Jöle kullanmıyorum VİDEO





"ONLAR BENİ ADAM YERİNE KOYARSA BEN ADAM DEĞİLİM"

Bu tip kalitesiz insanların bana hakaret etmesi benim için gururdur. Onlar beni adam yerine koyarsa ben adam değilim. Aynaya gider suratıma tükürürüm. İnsanlar bazı şeyleri unuttu..." diye konuştu.