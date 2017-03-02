taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6696
EURO
3,8674
ALTIN
146,90
PETR
56,1500

Yiğit Özşener dolandırıldı

Oyuncu Yiğit Özşener, kredi kartı kopyalanarak dolandırıldı.

02.03.2017 - 10:10
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü oyuncu Yiğit Özşener'in kredi kartını kopyalayan dolandırıcılar, ABD'den 9 bin liralık harcama yaptı. Özşener'in şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yiğit Özşener dolandırıldı

9 BİN LİRA

Özşener'in ifadesine göre olay şöyle gelişti: 24 Mart 2015'te ünlü oyuncuya, kredi kartından harcama yapıldığıyla ilgili mesajlar gelmeye başladı. Bankayı arayarak işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığını söyleyen Özşener'in isteği üzerine kredi kartı kapatıldı. İstanbul Bilişim Suçları Bürosu'nun yaptığı soruşturmada; Yiğit Özşener'in kredi kartının bilgileri kullanılarak 9 bin lira harcama yapıldığı tespit edildi. Bu harcamalar, ABD'de faaliyet gösteren firmalardan yapıldı.

SORUŞTURMAYA TAKİPSİZLİK

Savcılık; ünlü oyuncunun, yurt dışında gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemlerinden dolayı oluşan zararın giderilmesi için hukuk mahkemesine başvurması gerektiğini belirterek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

69
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

10
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

5
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

60
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

16
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

72
Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM