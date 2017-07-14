Yılan balığı yüklü kamyon otobanda devrildi

3 bin 400 kilogram ağırlığında yılan balığı yüklü kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobanda devrildi.

ARAÇLARIN ÜZERİNE YILAN BALIKLARI KAPLADI

Aynı güzergahta bulunan onlarca araç, yola savrulan yılan balıklarının altında kaldı.

POLİS, SAATLERCE YOLU TEMİZLEMEKLE UĞRAŞTI

Bilim kurgu filmlerini anımsatan olayda, polis saatler süren bir uğraşla otobanı temizleyerek yeniden trafiğe açıyor.

YARALANAN OLMADI

Polisin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hiçbir yaralanmanın olmadığını belirtilirken yılan balıkları ile kaplanmış araçların ilginç görüntülerine yer verdi. Oregon polisi yılan balıklarının Kore'ye gönderilmek için gemiye bindirilmek üzere yola çıktığını açıkladı.