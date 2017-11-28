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Yılbaşı biletleri, yarın satışa çıkarılıyor

Yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler, yarın satışa sunulacak.

DHA | 28.11.2017 - 13:12..
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Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi biletlerinin yarın satışa çıkarılacağını belirtti.

Yılbaşı biletleri, yarın satışa çıkarılıyor

SAHTE BİLET KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Başkan Sayar, sahte bilet konusunda da uyarıda bulundu. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sayar, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesinin 61 milyon TL olduğunu hatırlattı. Antalya ve ilçelerinde 10 binin üzerinde tam, 30 bin üzerinde yarım, bankaların da satacağı biletlerle 1 milyonun üzerinde çeyrek biletin 29 Kasım Çarşamba günü satışa çıkarılacağını kaydeden Sayar, oda olarak sahte bilet satışına ve korsan satıcılara yönelik denetim başlattıklarını söyledi.

"BÜYÜK İKRAMİYE ANTALYA'YA ÇIKMIŞTI"

Türkiye genelinde 33 milyon bilet bastırıldığına değinen Sayar, "Bunun büyük çoğunluğunu Antalya tüketiyor. Antalya'ya geçen çekilişte, büyük ikramiye çıkmıştır. Bu yıl da şanslı illerden birisi olacağımızı düşünüyoruz. Vatandaşlar, bilet alırken, bayinin ruhsatına dikkat etsin. Aynı zamanda aldıkları biletlerin arkasındaki bayi mühürlerini, bayinin ruhsat numarasıyla karşılaştırsın." dedi.

Yılbaşı biletleri, yarın satışa çıkarılıyor

Bölgelerinde sabit ve gezici olmak üzere 318 bayinin faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Sayar, ikramiyenin yüksek olması dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da dolandırıcıların gerek bayi sahiplerini gerekse vatandaşı kandırmak için çeşitli yollar deneyeceğini söyledi. Bu nedenle bayi sahiplerini sahte paraya, vatandaşları ise bilet aldıkları bayinin ruhsatına dikkat etmesi konusunda uyardı.

"BÜYÜK İKRAMİYE 61 MİLYON LİRA"

Sayar, "Büyük ikramiye, 61 milyon lira. Ayrıca 1 tane 10 milyon, 1 tane 5 milyon, 1 tane 2 milyon, 1 tane de 1 milyon lira olmak üzere toplam 349 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Vatandaşlar, şüpheli gördükleri her türlü olayda polisten veya odamızdan destek alabilir." diye konuştu.

Yılbaşı biletleri, yarın satışa çıkarılıyor

Yılbaşı biletleri, yarın satışa çıkarılıyor

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