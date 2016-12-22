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Yılbaşı gecesi kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yılbaşı için plan yapanlar, hava durumuna göre tatil yeri aramaya başladı.

Ajanslar | 22.12.2016 - 11:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyrediyor.

YILBAŞINDA KAR VAR

Orta vadeli projeksiyonlara göre, yılbaşı yağışlı geçecek. Yetkililer, "Yılbaşında soğuk ve yağışlı hava kütlesinin 30-31 Aralık gibi ülkemize gelmesi öngörülüyor. Türkiye’nin tamamında kar yağması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

EN SERT KIŞ AĞRI'DA YAŞANDI

Türkiye’de şu ana kadar en sert kış Ağrı’da yaşandı. Ağrı’da termometreler 20 Ocak 1972’de -45.6’yı gösterdi. Ağrı’yı, 21 Ocak 1972 tarihinde ölçülen -39.8 ile Ardahan, -37.2 ile Erzurum ve -36.7 Kars takip etti.

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