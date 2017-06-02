Yıldırım-Destici görüşmesinde bedelli askerlik sohbeti

Başbakanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Destici, Başbakan Yıldırım'a uyum yasaları çalışmasına ilişkin barajın kaldırılması, ön seçimle adayların belirlenmesi, her partinin kendi amblemiyle katılacağı seçim ittifaklarının yapılabilmesi konularında önerilerini iletti.

Destici'nin Yüksekova ve Cizre'nin il olmasını desteklediği ancak Hakkari ve Şırnak'ın da il olarak kalmasını istediği belirtildi.

BEDELLİ SOHBETİ

Milliyet'in haberine göre; görüşmede Destici bedelli askerlik ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Buna karşı olduklarını ancak bedelli askerliğin çıkması durumunda elde edilen gelirin SMA hastalarına aktarılması talebini de iletti.

"MİLYONLARIN TALEBİ VAR"

Destici, gazetecilerin "Bedelli askerlik gündemde mi?" sorusuna, "Milyonların talebi var, SMA hastaları ile ilgili böyle bir teklifte bulunduk. Geçmişte 1-2 defa çıktı. Savunma Sanayi'nin de kaynağa ihtiyacı var. İki kesim arasında paylaştırılabilir" dedi.

"BAŞBAKANI BEDELLİ KONUSUNDA İYİMSER GÖRDÜM"

"Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi?" sorusuna da Destici, "Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda" yanıtı vermesi dikkat çekti

Başbakan Yıldırım, BBP lideri Destici'yle görüştü VİDEO