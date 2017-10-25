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Yıldırım: Irak'ın yanındayız

İbadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yıldırım, "Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" dedi.

25.10.2017 - 17:08
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Yıldırım: Irak'ın yanındayız

Irak Başbakanı İbadi, siyasi temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. Başbakan ve İbadi kameralar karşısına geçti, ortak açıklamalarda bulundu.

Başbakan, "Değerli kardeşim İbadi ile ortak hedefimiz terör örgütleri olacak" dedi.

"IRAK'IN YANINDA YER ALDIK, YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Iraklılarla aynı sevincin paylaşıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Iraklı kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu nedenledir ki Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin mutlak savunucusudur. Irak'ın birliğine halel getirecek en ufak bir gelişme karşısında tereddütsüz Irak'ın yanında yer aldık, yer almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım: Irak'ın yanındayız

Yıldırım: Irak'ın yanındayız VİDEO

BİZİM AMACIMIZ REFERANDUM KARARI ALANLARIN IRAK ANAYASASI'NA DÖNMESİ

Yıldırım ayrıca "Bizim amacımız, referandum kararı alan idarecilerin aklıselime ve Irak Anayasası zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir daha kendini ve Irak'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak'ın yanındayız." dedi.

"HABUR'UN IRAK'A GEÇMESİ KONUSUNDA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Habur'un Irak'a geçmesi için destek sağlanacağını belirten Yıldırım, "Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak anayasasına göre merkezi hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur'un da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız. Petrol boru hattı konusunda da merkezi hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız. Bunda böyle Irak'la başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların arttırılması için daha yakın bir çalışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik müşterek bakanlar toplantısının Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜST DÜZEYE ULAŞTIRMAYA GELDİK

İbadi'nin açıklamalarından satır başları:

Buraya Türkiye ile ilişkileri en üst düzeye ulaştırmaya geldik. Ekonomik, ticari, kültürel alanların yanı sıra siyasi alanda da işbirliğimizin gelişmesini önemsemekteyiz.

Şüphesiz Türkiye ve diğer ülkelerin desteği ile birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve parçalanmasının engellenmesi hayata geçirilmiş oldu. Bizler aynı coğrafyada yaşayan ülkeleriz. Halklarımızın güven içerisinde yaşamasını temin etmeliyiz. Bahsettiğimiz tüm bu alanlarda işbirliği ve koordinasyon halinde olmalıyız. Kalkınma ve gelişmeye odaklanarak, gençlerimizi de bu işe dahil ederek çalışmalıyız.

 

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