Başbakan Yıldırım, Kırşehirde'ki mitinge Merkel'le telefon görüşmesi yapmak için ara vermişti.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ BUNDAN SONRA FARKLI BİR YOL İZLENECEK

Başbakan Yıldırım, görüşmenin olumlu geçtiği belirterek "Planladığımızdan biraz uzun sürdü. Tabii son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel'le konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler." dedi.

Yıldırım-Merkel telefon görüşmesi VİDEO





"BAYKAL'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

CHP'li Baykal'ın Almanya programını iptal etmesine de değinen Yıldırım, "Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse Sayın Baykal'a teşekkür ederiz." dedi.