Yıldız Tilbe: O Ses'te yokmuşum

O Ses Türkiye'nin jürisinde yeni sezonda büyük değişiklikler yaşanacak. Yarışmada 5 sezondur jüri üyeliği yapan Gökhan Özoğuz'un vedasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yarışmada olmayacağını duyurdu.

"TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİM"

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "O Ses'te yokmuşum, olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı. Yıldız Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye kimin geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.