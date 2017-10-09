taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,7170
EURO
4,3640
ALTIN
153,39
PETR
55,7100

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

CHP'de 2019 adayı olarak adı öne çıkarılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, adaylın CHP Lideri'ne yakışacağını söyledi.

09.10.2017 - 07:15
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylık konusunda net bir açıklama yapmaktan çekindi.

Kılıçdaroğlu sessiz kalınca, 2019 adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aday olabileceği CHP kulislerinde konuşulmaya başladı.

"ADAYLIK KILIÇDAROĞLU'NA YAKIŞIR"

Bu iddiaları "Görev verilirse yaparım" diye yorumlayan Yılmaz Büyükerşen, son açıklamasında ise CHP Lideri'ni işaret etti. Büyükerşen, "Adaylık Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışır" dedi.

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

İlginizi Çekebilir
CHP İdlib operasyonuna karşı
Grup Yorum'un eski solisti CHP'li Hilmi Yarayıcı, Türkiye'nin Suriye'de savaşın taraf olmaması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin misilleme açıklaması
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin vize başvurularını askıya almasına karşılık benzer bir açıklama yaptı.
ABD vizeleri askıya aldı
ABD Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz durdurdu.
Erzincan'da SİHA'lar 5 PKK'lıyı vurdu
Terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'lar, Refahiye'de saldırı hazırlığı yapan teröristleri etkisiz hale getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin misilleme açıklaması

Türkiye'nin misilleme açıklaması

305
Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

20
Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

39
İsrail tankları Gazze'yi vurdu

İsrail tankları Gazze'yi vurdu

14
Libya'dan 826 kişiye tutuklama kararı

Libya'dan 826 kişiye tutuklama kararı

12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası bugün başlıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası bugün başlıyor

20
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü

Hakkari'de 5 terörist öldürüldü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM