Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylık konusunda net bir açıklama yapmaktan çekindi.

Kılıçdaroğlu sessiz kalınca, 2019 adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aday olabileceği CHP kulislerinde konuşulmaya başladı.

"ADAYLIK KILIÇDAROĞLU'NA YAKIŞIR"

Bu iddiaları "Görev verilirse yaparım" diye yorumlayan Yılmaz Büyükerşen, son açıklamasında ise CHP Lideri'ni işaret etti. Büyükerşen, "Adaylık Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışır" dedi.