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Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sandalyeleri kaldırın dediği kafe önünde yumruklu saldırıya uğradı, silah çekildi.

29.07.2017 - 20:10
  1. Haberler
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yılmaz büyükerşem

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi.

BÜYÜKERŞEN'E SİLAH ÇEKTİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, buradaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıktı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti.

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Korumalar hemen müdahale edince saldırgan kaçtı. Başkan Büyükerşen, korumaları güvenlik önlemi olarak Başkan Büyükerşen'i, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne götürdü.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganın kimliğinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili Yılmaz Büyükerşen'in açıklama yapacağını söyledi.

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