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Yılmaz Erdoğan: Yarışı görmedim

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz’ın “Komedyenlere tur bindirdim” sözüne karşılık verdi.

20.11.2017 - 07:25
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Yılmaz Erdoğan: Yarışı görmedim

Beşiktaş Kültür Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, Yılmaz Erdoğan’ın oyunuyla sona erdi.

"CEM'E KAPIMIZ AÇIK"

Kapanış partisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Festival denilince komedi akla gelmiyor. BKM’nin daha önce yapması gereken bir etkinlikti. İhtiyacı karşıladı. Artık devam ederiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Erdoğan, çok sayıda komedyenin izleyiciyle buluşmasını sağlayan organizasyonda yer almayan Cem Yılmaz’la ilgili, “Kapımız her zaman açık. Fakat Cem’in şu an oyunu yok. Belki seneye” diye konuştu.

"YARIŞI GÖRMEDİM"

Erdoğan, Cem Yılmaz’ın, “Komedyenler arasında sonuncuyum. Çünkü hepsine tur bindirdim” açıklaması hatırlatılınca, “Ben o yarışı görmedim, ne zaman yapmış?” diyerek taş attı. Hazırlıklarını sürdürdüğü ‘Organize İşler 2’de Ata Demirer’i de düşündüğünü belirten sanatçı, “Beğendiğim bir arkadaşım. Ona bir şeyler bulmam lazım” dedi.

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