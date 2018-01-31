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Yılmaz Morgül Afrin'e gitmek istiyor

Kamuflaj desenli kombiniyle görüntülenen Yılmaz Morgül, devlet büyüklerinin izin vermesi durumunda Afrin'e gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 08:32..
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20 Ocak'ta başlayayan Zeytin Dalı Harekatı, 12. gününe girdi. Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, bazı vatandaşlar gönüllü askerlik için başvurular yaptı.

"AFRİN'E VATAN İÇİN GÖREVE GİTMEYE HAZIRIM"

Askerlik şubelerine ve Başbakanlık'a yapılan başvurulardan sonra Yılmaz Morgül'de Afrin konusunda gönüllülük açıklaması yaptı.

AVM'de kamuflaj desenli pantolonu ve montuyla görüntülenen Morgül, “Askerlerimize destek olduğumu göstermek için böyle giyindim. Sırt çantası taşımamın nedeni de bu. Devlet büyüklerimiz izin verirse bugün bu hasta halimle Afrin’e vatan için göreve gitmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Morgül Afrin'e gitmek istiyor

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