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YKS başvuru ücretleri açıklandı

YKS'de oturumlar için başvuru ücretini belirlendi. Buna göre öğrenciler her oturum için 50'şer lira ödeyecek.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 15:57..
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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücretini belirledi.

OTURUM BAŞI 50 LİRA

Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak. Oturum başı sınav ücreti ise 50 lira olarak belirlendi.

3 SINAVA DA GİRECEK ADAY 150 LİRA ÖDEYECEK

ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek. Eğer aday yabancı dil sınavına da girecek olursa toplamda 150 lira ödeme yapacak.

YKS başvuru ücretleri açıklandı

YKS başvuru ücretleri açıklandı

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