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YKS tarihleri belli oldu

YKS Temel Yeterlilik Testi 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İkinci oturum ve dil testi ise 24 Haziran'da gerçekleşecek.

09.11.2017 - 22:04
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YKS tarihleri belli oldu

LYS ve YGS sınavlarının kaldırılmasıyla birlikte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olmuştu.

SINAV TEK GÜNDE YAPILACAKTI

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav sisteminin detaylarını açıkladığında sınavın bir günde yapılacağını bildirmişti. Cumartesi günü, sabah ve öğlen olmak üzere iki oturum olacak şekilde kamuoyuna aktarılmıştı. Fakat yeni yapılan açıklamayla YKS cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki farklı günde gerçekleştirilecek.

YKS tarihleri belli oldu

BİRİNCİ OTURUM CUMARTESİ, İKİNCİ OTURUM PAZAR OLARAK DEĞİŞTİ

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

TOPLAM 120 SORU, 135 DAKİKA

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

YKS tarihleri belli oldu

YKS tarihleri belli oldu

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