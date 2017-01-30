YÖK'ten Nurşen Mazıcı açıklaması

15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'cü darbe girişimini canları pahasına durduran vatandaşlara “248 kişi öldürüldü, ben şehit demiyorum” sözleriyle hakaret eden Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’nın halen görevde olduğu ortaya çıktı.

Görev yaptığı üniversite daha önce Mazıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu fakat bir gelişme olmadı.

Mazıcı devletten maaş almaya sürdürürken, devletini savunmak için şehit olanlara edilen hakaret cezasız kaldı.

Nurşen Mazıcı demokrasi şehitlerini aşağıladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) medyada geniş yer bulan haberler üzerine bir açıklama yaptı:

"MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN SORUŞTURMA YAPILMASI İSTENDİ"

Adı geçen öğretim üyesinin 25 Temmuz 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamanın hemen akabinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşülerek gereken inceleme ve soruşturmanın yapılması istenmiştir.

"BÜTÜN İŞLEMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YÜRÜTÜYOR"

Nitekim Marmara Üniversitesi de adı geçen öğretim üyesi hakkında, yapılan uyarımızdan bir gün sonra (26 Temmuz 2016 tarihinde) soruşturma işlemlerini başlatarak, kurulumuzu bilgilendirmiştir. Konuya ilişkin bütün işlemler Marmara Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Bu gibi hususlara Yükseköğretim Kurulumuzca ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Akademik sorumluluktan uzak, kesinlikle tasvip edilmeyecek bu tarz görüşlere ilgili mevzuat ve akademik üslup gözetilerek işlem yapılmaktadır."