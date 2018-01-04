Yolcu uçağın kanadını oturdu

İspanya'nın Malaga kentinden Londra'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan İrlanda merkezli Ryanair adlı hava yolu şirketine ait uçakta ismi açıklanmayan bir yolcu, acil çıkış kapısını açarak kanadın üstünde yürümeye başladı.

ASTIM KRİZİ, KANADA ÇIKARDI

Kalkış için son hazırlıkları yapan yolcu ve mürettebat şok yaşarken yolculardan biri onları telefonuyla kaydetti.

Daily Mail'in haberine göre; 50'li yaşlarındaki yolcu, acil çıkış kapısından bir anda çıkarak uçağın kanadına çıkıp oturdu. Mürettebatın inmeye ikna etmekte zorlandığı adam, astım hastası olduğunu ve nefes almakta zorlandığı için böyle bir şeye kalkıştığını söylediği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Mürettebatın ikna çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerince indirilen adam; İspanyol güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.