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Yolcu uçağın kanadını oturdu

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair'in, geçtiğimiz gün gerçekleşen uçuşunda astım krizi geçiren bir yolcu, acil çıkış kapısından kanadın üstüne çıktı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 07:46..
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İspanya'nın Malaga kentinden Londra'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan İrlanda merkezli Ryanair adlı hava yolu şirketine ait uçakta ismi açıklanmayan bir yolcu, acil çıkış kapısını açarak kanadın üstünde yürümeye başladı.

ASTIM KRİZİ, KANADA ÇIKARDI

Kalkış için son hazırlıkları yapan yolcu ve mürettebat şok yaşarken yolculardan biri onları telefonuyla kaydetti.

Daily Mail'in haberine göre; 50'li yaşlarındaki yolcu, acil çıkış kapısından bir anda çıkarak uçağın kanadına çıkıp oturdu. Mürettebatın inmeye ikna etmekte zorlandığı adam, astım hastası olduğunu ve nefes almakta zorlandığı için böyle bir şeye kalkıştığını söylediği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Mürettebatın ikna çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerince indirilen adam; İspanyol güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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