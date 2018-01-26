YPG Esad'a 'kurtarın bizi' çağrısı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı son açıklamaya göre, Afrin'de 306 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı karşısında köşeye sıkışan terör örgütü YPG, ABD'nin Türkiye karşısında işlevsiz kalması sonrası Esad'a çağrıda bulundu.

YPG'DEN ESAD'A ÇAĞRI

Kendilerini Afrin Öz Yönetimi olarak tanımlayan terör örgütü YPG, yaptıkları açıklamada Esad'a seslendi.

YPG yaptığı açıklamada, "Altı yıldır bölgeyi koruduğumuz gibi bugünden sonra da Suriye kurumlarının bölgeyi korumasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yaptığı operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Afrin'de yaşayan sivillerin hayatını tehdit ediyor. Suriye hükümetine, Afrin'e karşı egemenlik görevini yerine getirme ve bölgede sınır güvenliği güçlerini konuşlandırma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

'TÜRKİYE'YE TOPRAK ALMAYA ÇALIŞIYORLAR' İFTİRASI

Bölge halkını kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden terör örgütü YPG, "Türkiye, Afrin'i işgal ederek Suriye'den daha fazla toprak almayı amaçlıyor. Her türlü dış saldırıya karşı bölgeyi korumaya devam edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.