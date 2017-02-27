YPG’nin terör kantonunu Esad’ın ordusu birleştiriyor

Terör örgütü YPG, Türkiye'nin tepkisini çekmemek için, Afrin-Menbiç arasında DEAŞ kontrolünde bulunan alanları rejim güçleri üzerinden birleştirmeyi hedefliyor. Böylece dolaylı olarak Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca uzanan terör koridorunun, eksik kalan 14 kilometrelik parçasını Esad üzerinden dolaylı olarak birleştirmek istiyor.

REJİM ORDUSU, YPG KONTROLÜNDEKİ MENBİÇ'E DOĞRU İLERLİYOR

Plan dahilinde hareket eden rejim ordusunun ise El Bab'ın 11 kilometre güneydoğusundan, doğuda YPG kontrolündeki Menbiç'e doğru hızla ilerliyor. Rejim güçlerinin, YPG kontrolündeki alanlara 14 kilometre mesafede olduğu öğrenildi.

"YPG, İKİNCİ BİR KANDİL OLUŞTURMAK İÇİN ESAD'LA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE"

Kandil'den yönetilen YPG'nin, 7 yıldır Esad'la güçlü bir işbirliği içinde olduğu, Suriye'nin kuzeyinde ikinci bir Kandil oluşturmak için Esad'la işbirliğini sürdürdüğü biliniyor.

"AMAÇ: TERÖR KORİDORUNU TAMAMLAMAK"

Terör örgütünün DEAŞ'la mücadele adı altında koridoru birleştirme amacını taşıdığını söyleyeyen SEDA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, "İşbirliğinin amacı bu terör koridorunu tamamlamak" dedi.

ÖSO İLE REJİM ASKERLERİ ÇATIŞTI: 22 ÖLÜ

Diğer yandan, El Bab'ın güneyinde dün ÖSO ile Esad rejimi arasında yaşanan çatışmada 22 rejim askeri öldürülmüştü.