YSK CHP'nin itirazını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu referandum iptaline ilişkin başvurular için kararını verdi.

Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.

YSK'DAN İPTAL BAŞVURUSUNA RET

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler bugün saat 10.39 başlayan Yüksek Seçim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin red, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir."

