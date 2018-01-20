YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Siyasi Partiler Kanunu'nun maddelerine göre, 9 partinin seçimlere katılma hakkı kazandığı belirtildi.

1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulundu.

9 PARTİ SEÇİMLERE KATILABİLECEK

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

DİĞER PARTİLER KOŞULLARI YERİNE GETİREMEDİ

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifade edildi.

İYİ PARTİ LİSTEDE YER ALMADI

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, YSK'nın yayımladığı listede olmamaları hakkında açıklama yaptı.

Yayımlanan listede yasa gereği olmadıklarını belirten Çıray, Haziran ayında listede yer alacaklarını belirtti.