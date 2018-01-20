taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

YSK, belediye başkanlığı, milletvekili, il genel meclisi üyelikleri ve belediye meclisi seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri açıkladı.

AA | 20.01.2018 - 05:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Siyasi Partiler Kanunu'nun maddelerine göre, 9 partinin seçimlere katılma hakkı kazandığı belirtildi.

1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulundu.

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

9 PARTİ SEÇİMLERE KATILABİLECEK

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

DİĞER PARTİLER KOŞULLARI YERİNE GETİREMEDİ

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifade edildi.

İYİ PARTİ LİSTEDE YER ALMADI

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, YSK'nın yayımladığı listede olmamaları hakkında açıklama yaptı.

Yayımlanan listede yasa gereği olmadıklarını belirten Çıray, Haziran ayında listede yer alacaklarını belirtti.

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

64
Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

30
Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

20
Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

23
ABD hükümeti kapanma yolunda

ABD hükümeti kapanma yolunda

16
Nasa'dan Dr. Painter: Türkiye'ye daha az kar yağacak

Nasa'dan Dr. Painter: Türkiye'ye daha az kar yağacak

9
Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM