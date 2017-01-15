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YTB 12 uzman yardımcısı alacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

15.01.2017 - 13:10
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  2. Ekonomi

YTB, gelen başvurular arasından KPSS puanına göre 240 kişiyi yazlı ve sözlü sınava çağıracak.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 OCAK

YTB’den yapılan açıklamaya göre, 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. 03 Ocak 2017 tarihinde başlayan başvuru süreci, 23 Ocak 2017 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek.

YTB 12 uzman yardımcısı alacak

Başvurular şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacak. Alınacak personel sayısının 20 katı olan 240 kişi YTB tarafından yapılacak olan yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan 240 kişi içinden en başarılı 48 kişi daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak.

ADAYLARIN YABANCI DİL PUANLARINA BAKILACAK

Adayların, KPSS puanlarının yanı sıra yabancı dil puanlarına da bakılacak. Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Danca, Flamanca, Hollandaca ve İsveççe dillerinden herhangi birinden en az YDS B veya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekiyor.

YTB 12 uzman yardımcısı alacak

SINAV YERİ BİLGİLERİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

YTB, başvuruların tamamlanmasının ardından sınava çağrılacak adayları ve sınav yeri bilgilerini internet sitesi üzerinden duyuracak.

Yazılı sınav, 4 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru süreci ve diğer detaylı bilgilere www.ytb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Detaylı bilgi için: https://www.ytb.gov.tr/haber_detay.php?detay=5304

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