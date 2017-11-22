Yüksek Hızlı Tren dünyanın en hızlıları arasında

Türkiye'de önemli atılımlar ile gerçekleştirilen Yüksek Hızlı Tren, Dünya Ekonomik Forumu'nda takdir topladı. Dünyanın en hızlı trenlerinin görüşüldüğü oturumda en hızlı 10 tren arasında kendine yer buldu.

303 KİLOMETRE REKORU

Bazı bölgelerdeki rayların halen yenilenme çalışmalarının sürdürülmesi nedeniyle tam kapasitede hizmet veremeyen Yüksek Hızlı trenler, deneme sürüşlerinde yaptıkları rekorlar ile göz dolduruyor. 200 kilometrenin üstüne çıkması ile başlayan hız denemeleri, 250 ve 300 kilometre ile devam etti. En son 303 kilometre hıza erişen YHT bu alandaki kendi rekorunu kırmış oldu.

Özellikle İstanbul Ankara ve Ankara Konya arasında etkin bir faaliyet gösteren YHT, sürati, kalitesi ve üstün hizmet anlayışı ile de parmakla gösterilen trenlerden biri haline geldi.

REKOR JAPONYA'DA

Hızlı trenlerin görüşüldüğü oturumda yayınlanan liste de dikat çekici ayrıntılar var. Hızlı tren endüstrisinin neredeyse lokomotifi olan Japonya birinciliği çekiyor. Japonya'nın SC Maglev trenleri dünyanın en hızlısı olarak görülürken, ikinci sırada Fransız TGV trenleri yer alıyor. Kuvvetli atılımları ile dikkat çeken Çin ise Şangay Maglev trenleri ile hizmet veriyor.