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Yüksekdağ'ın vekilliğini düşüren olay

Figen Yüksekdağ'ın, ölen terörist Yasemin Çiftçi'nin cenazesinde terör propagandası yaptığı için verilen mahkeme kararı ile vekilliği düştü.

21.02.2017 - 17:04
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Yüksekdağ'ın vekilliğini düşüren olay

HDP Eş Başkanı Yüksekdağ, mahkemenin 27 Kasım 2013 tarihli kararı ve Yargıtay'ın 22 Eylül 2016 tarihli onaması ile milletvekilliği düştü.

TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Figen Yüksekdağ, AK Parti Sancaktepe binasını bombalamaya giderken üzerindeki bombanın patlaması sonucu ölen MLKP üyesi terörist Yasemin Çiçek'in cenazesine katılmış ve burada; "Yaseminler varsa ve Yaseminleşecek olan genç yoldaşlarımız ve kardeşlerimiz varsa, bu dava asla ve asla yenilmeyecektir. Yasemin yoldaşın izinden yürümeye devam edeceğiz" sözleriyle hem terör propagandası yapmış hem de gençleri canlı bomba olmaya teşvik etmişti.

Yüksekdağ'ın vekilliğini düşüren olay

Yüksekdağ'ın vekilliğini düşüren olay

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