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Yüksekova’da 3 saatlik bebeğe omirilik ameliyatı yapıldı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 3 saatlik bebeğe omurilik ameliyatı yapıldı.

24.07.2017 - 10:31
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  2. Sağlık

Yüksekova'da oturan 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Vecibe Doğan'ın sancılarını başlaması üzerine yakınları tarafından dün Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan doğumda Vecibe Doğan, bir kız bebeği dünyaya getirdi. Dünyaya gelen kız bebek, omiriliğinin 8 santimlik kese halinde dışarda olması nedeniyle doktorlar tarafından hemen tedavi altına alındı.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Ardından da ameliyat edilmesine karar verildi. 3 saatlik bebek, hemen ameliyat için hazırlandı. Bebeğin ameliyatını 10 gün önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Baykal yaptı. 4 saat süren ameliyat oldukça başarılı geçti.

Yüksekova’da 3 saatlik bebeğe omirilik ameliyatı yapıldı

Dr. Baykal, bu ameiliyatın Yüksekova Devlet Hastanesi'nde bir ilk olduğunu söyledi. Takipsizlik, beslenme bozukluğu gibi nedenlerle bu durumun ortaya çıktığını anlatan Dr. Baykal, şöyle konuştu:

"BAŞARILI GEÇTİ"

"Omurlik kemiklerinin kapanmaması sonucunda ortaya çıkan bir durum. Bu ameliyatta aynı zamanda tekrar bir omurlik oluşturulması gerekiyordu. Omurliği hem de omurlik zarrını oluşturduk. Sonrasında da çok geniş bir doku defekte olduğu için 'Filep' dediğimiz yeniden bir doku oluşturduk. Hastanın bacak hareketliliğinden tam güç kaybı olabilirdi. Böyle bir endişemiz vardı. Ameliyata girmeden önce, ancak amaliyattan neyseki böyle bir durum sözkonusu olmadı. Hastanın bacak hareketleri devam etmekte. Bu ameliyatımız oldukça başarılı şu an çocuğumuzu takip etmekteyiz. Ortopedi, kulak burun, boğaz doktorlarımızdan da destek aldık. Hep beraber bir fikir birliğine vararak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatta aneztezi doktorlarımzın desteği çok büyük oldu."Yüksekova’da 3 saatlik bebeğe omirilik ameliyatı yapıldı

Doğumdan 3 saat sonra, 4 satlik bir ameliyat geçiren ve ailesi tarafından 'Vecide' ismi verilen bebeğin hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ise doktorlara teşekkür etti.

Yüksekova’da 3 saatlik bebeğe omirilik ameliyatı yapıldı

Yüksekova’da 3 saatlik bebeğe omirilik ameliyatı yapıldı

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