Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı'yla birleşmesini fırsat bilerek tatilini Yunanistan'ın Ege'deki adalarında geçirmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler, hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EK SEFERLER KONULDU

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı.

Turizmcilerden Ahmet Soyak, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs tatili için Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Tatilcilerden Başak Tutucu da 19 Mayıs tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek istediğini ifade ederek "Bugüne kadar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki pek çok adasını gezdik. Midilli Adası'nı görmemiştik. Şimdi ise bu güzel adayı görmeye gidiyoruz. Türkiye'de tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduğu için tatil fırsatlarını Ege Adaları'ndan yana değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Yunanistan'ı görmeyi çok istediğini aktaran tatilcilerden Eser Esirgen ise 3 günlük tatilin kendileri için fırsat olduğunu ve tercihlerini de Midilli Adası'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.