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Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

19 Mayıs tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

19.05.2017 - 14:38
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Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı'yla birleşmesini fırsat bilerek tatilini Yunanistan'ın Ege'deki adalarında geçirmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler, hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

EK SEFERLER KONULDU

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı.

Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

Turizmcilerden Ahmet Soyak, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs tatili için Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

Tatilcilerden Başak Tutucu da 19 Mayıs tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek istediğini ifade ederek "Bugüne kadar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki pek çok adasını gezdik. Midilli Adası'nı görmemiştik. Şimdi ise bu güzel adayı görmeye gidiyoruz. Türkiye'de tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduğu için tatil fırsatlarını Ege Adaları'ndan yana değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Yunan adalarına '19 Mayıs' yoğunluğu

Yunanistan'ı görmeyi çok istediğini aktaran tatilcilerden Eser Esirgen ise 3 günlük tatilin kendileri için fırsat olduğunu ve tercihlerini de Midilli Adası'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.

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