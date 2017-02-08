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Yunan askerinden sınır ihlali

Yunan sahil güvenlik ekipleri Bulamaç adasını geçerek Türk kara sularına girdi.

08.02.2017 - 14:05
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Sınır ihlali yapan Yunan askerilerini Türk sahil güvenlik ekipleri önlemeye çalıştı. Telsiz konuşmalarında Türk savaş gemisine bilgi veren ekipler Yunan askerlerinin sınır ihlali yaptığını söyledi.

Bugün ise 12 adalardan biri olan ve Yunanistan’a ait bulamaç adasını geçerek Türk kara sularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk askeri tarafından engellendi.

YUNANLAR YİNE SINIR İHLALİ YAPTI

Türk Sahil Güvenlik ekipleri Türk savaş gemisi irtibata geçerek “Yunan sahil güvenlik ekipleriyle temas halindeyim sularımızı ihlal etmekte. Yunan sahil güvenliği önleme manevralarıyla engelliyorum. 1 adette bizim sularımıza yakın ‘mandalinci’ isimli balıkçı teknesinin de olduğu gözlendi” ifadelerini kullandı.

Yunan askeri yine sınır ihlali yaptı VİDEO


Yunan askerinden sınır ihlali

Yunan askerinden sınır ihlali

Yunan askerinden sınır ihlali

Yunan askerinden sınır ihlali

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