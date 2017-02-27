taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6056
EURO
3,8035
ALTIN
145,73
PETR
55,9400

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Kammenos, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar, oradan geri dönerler mi görürüz” diyerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

27.02.2017 - 01:32
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan Kardak polemiğine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"ORADAN GERİ DÖNERLER Mİ GÖRÜRÜZ"

Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarına çıkmak isteseydi, çıkardı" sözlerine yanıt verdi. Kammenos, Kardak’ın Yunan toprağı olduğunu ima ederek, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar , oradan geri dönerler mi görürüz” ifadesini kullandı.

Kommenos, “Yunan adasına ayak basmalarına imkan yok. Karşı koyulacaktır. İsterlerse bassınlar, her türlü tehditin yanıtı verilecektir” dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Rusya'ya Ukrayna kınaması

ABD'den Rusya'ya Ukrayna kınaması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM