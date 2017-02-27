Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından temas hattında Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

El Bab'ın Tadif beldesi çevresinde ÖSO birlikleri ile Beşşar Esed rejimi ordusu arasındaki çatışmalarda 22 rejim askeri öldürüldü.

El Bab'da ÖSO ile rejim arasında çatışma

CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, vatandaşları kahve hatırı için hayır oyu kullanmaya davet etti.

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Advocaat maç sonu muhabirle tartıştı

Gaziantep deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın, yine çok gergin olduğu gözlendi.