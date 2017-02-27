Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan Kardak polemiğine ilişkin yeni bir açıklama geldi.
"ORADAN GERİ DÖNERLER Mİ GÖRÜRÜZ"
Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarına çıkmak isteseydi, çıkardı" sözlerine yanıt verdi. Kammenos, Kardak’ın Yunan toprağı olduğunu ima ederek, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar , oradan geri dönerler mi görürüz” ifadesini kullandı.
Kommenos, “Yunan adasına ayak basmalarına imkan yok. Karşı koyulacaktır. İsterlerse bassınlar, her türlü tehditin yanıtı verilecektir” dedi.