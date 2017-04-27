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Yunan bakandan Türkiye açıklaması

Yunanistan Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Katrougalos, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasının büyük bir hata olacağını söyledi.

27.04.2017 - 19:17
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Yunan bakandan Türkiye açıklaması

Katrougalos özel bir radyoya verdiği demeçte, Türkiye, Yunanistan ve AB ilişkilerini değerlendirdi.

"MÜZAKERELERİN DURDURULMASI BÜYÜK BİR HATA OLUR"

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararını anımsatan Katrougalos, "Müzakerelerinin durdurulması sadece Türkiye için değil, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki istikrar açısından da büyük bir hata olur." diye konuştu.

Yunan bakandan Türkiye açıklaması

FOTOĞRAF: Yunanistan Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Georgios Katrougalos

Katrougalos, Türkiye ve AB arasında ilişkileri "bilek güreşine" benzeterek, bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye ile ilişkilerin iç siyaset maksatlı kullanıldığı yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ İKİ TARAFA DA ZARAR VERİR"

Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir gerginliğin iki halk için de zarar anlamına geldiğini belirten Katrougalos, "Türkiye ile Ege'de bir gerginliğin tırmandırılmasına Yunanistan taraf olmayacak." ifadesini kullandı.

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