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Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yunan gazeteleri, dün Kardak kayalıklarını ziyaret eden Orgeneral Hulusi Akar’ın ziyaretini manşetlerine taşıdı.

30.01.2017 - 11:11
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Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kardak kayalıklarına ziyaret düzenlemiş, bu sırada Yunan botunun Akar’ı engellemeye çalıştığı ifade edilmişti.

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yaşanan olayın ardından Yunan gazetelerinde de “Kardak gerilimi”ne yer verildi.

YUNAN GAZETELERİNİN MANŞETLERİ

Ethnos gazetesi, “Türkler işi nereye götürüyor” manşetli haberinde “Sultanın askerinden İmia Turu” yorumuna ver verdi.

Eleftheros Tipos gazetesi ise haberi, “Ege’de kışkırtıcılık tiyatrosu” manşetiyle yayınlarken, “Türklerin İmia adasında tehlikeli iletişim gösterisi” ifadelerini kullandı.

Ta Nea gazetesi de “Türklerin İmia adasındaki ilk kez yaptıkları kışkırtıcı olay ne anlama geliyor” başlığını kullandı.

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

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