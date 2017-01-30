Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından yaralanan ve hastanede tedavi gören gazi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

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Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ile ilgili yaptığı açıklamalara gösterilen tepkilerin sorulması üzerine "Her şey gerçek" dedi.