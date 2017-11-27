Yunan holiganlar mültecilere saldırdı

Avrupa'da baş gösteren çağ dışı İslamofobi ve ırkçılık akımı yükselerek devam ediyor. Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Mevlid Kandili kutlaması için etkinlik düzenleyen sığınmacıların üzerine Yunan holiganlar saldırdı.

Yunanistan'da holiganlar Müslümanlara saldırdı - VİDEO

HOLİGANLARDAN IRKÇI SALDIRI

İzin alarak yapılan yasal organizasyon sırasında mülteciler sadece yürüyüş gerçekleştiriyordu. Atina'da bir meydanın önünde toplanan grubun önünü Yunan holiganlar kesti. Grubun üzerine aniden koşarak saldırıya geçen ırkçılar, Müslümanları tartaklamaya başladı.

POLİSLER MÜLTEİLERE MÜDAHALE ETTİ

Çıkan olaylara mülteciler karşılık vermese de kendini korumaya çalışan bir grup sığınmacı ile ırkçı grup arasında kavga çıktı. Yunan polisi hemen olaya müdahale etti, ancak bir farkla. Eylemcileri bölgeden uzaklaştırmak yerine mültecileri tartaklamaya başlayan polisler ile bu sefer de mülteciler arasında çatışma çıktı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eyleme müdahale eden polisler çıkan olaylarda çoğu mülteci olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı. Irkçı grup daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaşırken, polisler adeta Müslümanların tartaklanmasına göz yumdu.