Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla kentin merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler parlamento binasının girişine yürüdü.
MECLİS BAHÇESİNE KASA DOLUSU BALIK ATILDI
Hükümetin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericiler, kasalar dolusu balığı Meclis bahçesine atarak tepkilerini gösterdi.
KEMER SIKMA ÖNLEMLERİ
Mecliste bugün yapılacak oylamayla, kurtarma paketi programında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için ülkenin kreditörlerinin talep ettiği bazı ek kemer sıkma önlemlerinin yasalaşması bekleniyor.