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Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Meclis'te oylanacak ek "kemer sıkma" önlemlerine karşı protesto gösterisi düzenlendi.

09.06.2017 - 18:06
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Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla kentin merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler parlamento binasının girişine yürüdü.

MECLİS BAHÇESİNE KASA DOLUSU BALIK ATILDI

Hükümetin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericiler, kasalar dolusu balığı Meclis bahçesine atarak tepkilerini gösterdi.

Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki

KEMER SIKMA ÖNLEMLERİ

Mecliste bugün yapılacak oylamayla, kurtarma paketi programında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için ülkenin kreditörlerinin talep ettiği bazı ek kemer sıkma önlemlerinin yasalaşması bekleniyor.

Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki

Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki

Yunanistan'da Meclis'te balıklı tepki

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