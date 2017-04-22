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Yunan polisinin peşinde olduğu sapık

Selanik'te 2 erkek çocuğunun taciz edilmesiyle ilgili aranan sapığın fotoğrafları yayınlandı.

22.04.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'ın Selanik şehrinde savcılık kararıyla kamuoyuyla fotoğrafları paylaşılan şahsın, 11.11.1978 Selanik doğumlu baba adı Konstantinos, anne adı Giannula olan Dimitris Katsaris olduğunu açıklandı.

BASKETBOL ÖĞRETMENİYİM YALANI

Bölge sakinleri bahse konu şahsın bir basket topuyla sürekli bölgede bulunan basket sahasına gittiğini ve kendini basketbol öğretmeni olarak tanıttığını dile getirdi.

Yunan polisinin peşinde olduğu sapık

ÇOCUKLARI EVİNE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Bir şeyden habersiz çocukların ise sapığın evine gittiği ve orada ahlaksız davranışlara maruz kaldığı kaydedildi.

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