Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı

Tahkim Kurulu'na 12 sayfalık bir savunma yapan Beşiktaş yönetimi, Quaresma'nın cezasının 1 maça düşürülmesinin ve bu cezanın da ertelenmesini talep etti.

Adana'da şehit annesine hakaret eden şoför tahliye edilirken, her gün kolluk birimine giderek İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirildi.

Şehit annesine hakaret eden şoför için ders gibi karar

Kirazlı Köprü Barajı'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalıp yıkılması planlanan 38 evin sahiplerine 16 Mart tarihine kadar evleri boşaltması için süre verildi.

Rusya'nın yakınlarında meydana gelen kazada bir uçak düştü. En az 5 kişi yaşamını yitirdi.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

3 Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

4 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

5 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

6 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.