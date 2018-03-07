taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.270
USD
3,8041
EURO
4,7285
ALTIN
163,02
PETR
65,3600

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bir başka taksi hizmeti olan UBER'i protesto etti. Protesto sırasında taksiciler, UBER araçlarına tekme tokat saldırdı.

AA | 07.03.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da taksicilerin UBER eylemi vardı. Taksiciler arasında korsan taksi olarak adlandırılan UBER, Atinalı taksiciler tarafından protesto edildi. Attika Taksi Şöförleri Derneği (SATA) binası önünde toplanan grevdeki yüzlerce taksici, Maliye Bakanlığına yürüdü.

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında taşkınlık çıktı. Taksicilerin grevlerine katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücüleri olduğu iddia edilen kişilere saldırdı.

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı


POLİS MÜDAHALE EDEMEDİ

Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçların kaportalarında, boyalarında, camlarında ağır hasarlar oluştu. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı.

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı

SATA Başkanı Thanos Liberopoulos, Uber ve benzeri uygulamalar yasaklanmazsa turizm sezonunda grev ve gösterilerine devam edeceklerini söyledi.

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çeçenistan'da Rus uçağı düştü: 5 ölü
Rusya'nın yakınlarında meydana gelen kazada bir uçak düştü. En az 5 kişi yaşamını yitirdi.
Papua Yeni Gine'deki deprem 55 can aldı
Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
BM Güvenlik Konseyi'nde acil Suriye toplantısı
BM Güvenlik Konseyi Suriye’de uyulmayan ateşkesi görüşmek üzere acil olarak toplanıyor.
Vicdan Konvoyu Ankara'ya ulaştı
Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Ankara'ya ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

395
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

86
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

168
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

112
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

80
HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM