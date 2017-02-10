Yunan yetkiliden 'kapıda vize' açıklaması

Avrupa Komisyonu'nun bu yıl için Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamaya onay vermemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türk turistlerin ülkelerine gelmelerini arzu ettiklerini ve programın devamının iki ülke için de faydalı olacağını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istediğinin altını çizerek, kolay vize uygulamasının da bu politikanın bir parçası olduğuna işaret etti.

"İKNA İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

AB Komisyonu tarafından alınan kararın, Yunan vizesi değil Schengen ile ilişkili olduğunu anımsatan yetkili, "Sorun burada. Uygulamanın 2017'de de devam etmesi amacıyla Brüksel'i ikna etmek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARAR DEĞİŞMEZSE KONSOLOSLUKLAR GÜÇLENDİRİLECEK"

Yunan yetkili, AB'nin ikna edilememesi halinde ise başta Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu olmak üzere Türkiye'deki diplomatik misyonlarına personel ve teçhizat takviyesi yapılacağını kaydetti.

Geçen yıl İzmir Başkonsolosluğu tarafından 50 binin üzerinde Türk vatandaşına vize verildiği bilgisini paylaşan Dışişleri yetkilisi, bu yıl sayının daha da artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"TÜRKLERİN VİZEYE İHTİYAÇ DUYMAMASI GEREKİR"

Yunan diplomat, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatına riayet edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat için vizeye ihtiyaç duymaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.