taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.647
USD
4,5461
EURO
5,3631
ALTIN
189,35
PETR
75,8800

Yunanistan Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı övdü

Yunanistan, rahatsız olduğu konuları Türkiye'deki muhalefetin çözemeyeceğini düşünüyor. Bakan Kocias, "Erdoğan muhalefete göre daha dengeli ve karizmatik" diye konuştu.

AA | 12.06.2018 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı övdü

2

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

Kocias, kendilerini rahatsız eden konularda, Türkiye'deki muhalefetin mevcut hükümetten "daha iyi olmadığını" ve bunun Yunanistan için en önemli sorun olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN DAHA DENGELİ VE KARİZMATİK"

Ege Adaları ile ilgili sorunu muhalefetin çıkardığını ifade eden Kocias, "Bizim açımızdan en önemli sorun, Erdoğan yönetiminin bizi rahatsız ettiği konularda kendisinden daha iyi olmayan bir muhalefetin varlığı. Ve Erdoğan onlara göre daha dengeli ve karizmatik bir kişilik." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİ ULUSLARARASI TOPLUM DA TAKİP EDİYOR

Türkiye'de istikrarın seçim sonuçlarına bağlı olacağını belirten Kocias, başta Batı olmak üzere uluslararası toplumun da Türkiye'deki gelişmeler ve seçimlerin gidişatını takip ettiğini dile getirdi.

Kocias, Dışişleri Bakanlığının diğer ülkeler ile ilişkilerinde ölçülü davranma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'de demokrasinin işleyeceğini, demokratik seçimlerin gerçekleşeceğini ve Türk halkının sevdiği ve istediği kişiyi seçeceğini umuyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Mecliste seçimi kazananların itidal ve sakinliği tercih edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

175
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

107
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

284
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

134
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

141
Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

158
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM