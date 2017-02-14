Yunanistan ekonomisinde küçülme

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı öncü tahminlere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış GSYH'de küçülme yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. GSYH, söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 0,3 büyüme gösterdi.

Bu arada, 2016'nın 3'üncü çeyreğinde büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,9 oldu.

Yunanistan ekonomisi, 2016'ya ilk çeyrekte yüzde 0,6 küçülme ile başlamış, ikinci çeyrekte ise yüzde 0,3 büyüme göstermişti.

AB Komisyonu, dün açıkladığı raporda, Yunanistan için 2016'da büyüme oranı tahminini yıllık yüzde 0,3 olarak güncellemişti.