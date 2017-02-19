Yunanistan için AB'den çıksın teklifi

IMF'nin kredi vermeye yanaşmadığı Yunanistan için, Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Alman vekil Hans-Olaf Henkel, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra borcunun silinmesini teklif etti.

"DAYANILMAZ BORÇTAN VAZGEÇİYORUZ"

Yunanistan'daki mali ve ekonomik durumun ele alındığı AP Genel Kurulu'nda konuşan Henkel, "Yunanistan'a çıkar gözetmeyen bir teklif yapmalıyız. Öncelikle Yunanistan'ı ortak Avrupa parası zincirlerinden kurtarıyoruz ve ikincisi bu dayanılamaz borçtan vazgeçiyoruz. Bu, kreditörlerin artık Yunanistan'ı yeni yardım programlarıyla kurtarmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Böylece ülke ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek, başta gençler arasında olmak üzere işsizlikle mücadele edebilecek" dedi.

"BORCUN KAPANACAĞINA İNANAN YOK"

Alman parlamenter, Yunanistan'ın borcunun bir gün kapatılacağına inanan kimse olmadığını belirterek, "Euro'nun Yunanistan için aşırı ağır ve Almanya için aşırı hafif olduğunu söylemeyen tek bir ekonomist tanımıyorum" diye kaydetti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA 11 KEZ KESİNTİ YAPILDI

Yunanistan Çalışma Bakanı Effie Achtsioglou da, IMF’nin emeklilik haklarında yeni bir kesinti yapmaları yönündeki ısrarlarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın 2010 yılında Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile imzaladığı birinci kurtarma paketinin ardından hükümetler emekli maaşlarında 11 kez kesintiye gittiler.