taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.463
USD
3,7455
EURO
4,0325
ALTIN
146,30
PETR
56,9900

Yunanistan kaçak göçmenleri Türk sınırına bıraktı

Yunanistan yakaladığı 40 kaçak göçmene geri itme uygulamasını uyguladı.

03.02.2017 - 11:52
  1. Haberler
  2. Gündem

Bir ihbarı değerlendiren 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.

YUNANİSTAN 40 GÖÇMENİ TÜRK SINIRINA ATTI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 40 kişi, yapılan işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

Yunanistan kaçak göçmenleri Türk sınırına bıraktı

Kaçaklardan Pakistan uyruklu Osman Ali, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçtikten sonra buradaki Yunan sınır birlikleri tarafından yakalandıklarını, bir gün orada kaldıktan sonra tekrar Türkiye tarafına atıldıklarını anlattı.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE AYKIRI

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın "deport" ya da "push back" de (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.

Yunanistan kaçak göçmenleri Türk sınırına bıraktı

Yunanistan kaçak göçmenleri Türk sınırına bıraktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

458
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

19
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

35
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

68
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

113
Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

9
Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM