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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan'da Mora Yarımadası üzerinde askeri eğitim uçağı düştü. Kazada iki pilotun da fırlatma sistemi ile hayatta kalmayı başardığı açıklandı.

AA | 03.01.2018 - 14:35..
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Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kalamata kenti yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

MOTOR ARIZASI NEDEN OLDU

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.

2 PİLOT KURTULDU

Kazada, otomatik fırlatma sistemini kullanan 2 pilotun kurtulduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

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