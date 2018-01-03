Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kalamata kenti yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
MOTOR ARIZASI NEDEN OLDU
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.
2 PİLOT KURTULDU
Kazada, otomatik fırlatma sistemini kullanan 2 pilotun kurtulduğu bildirildi.
Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.