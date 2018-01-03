Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 12.00'de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

Fransa ve İrlanda'da etkili olan 'Eleanor' kasırgası nedeniyle yaşam felç olma noktasına geldi.

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Suriyelilerin 100 lira izdihamı

Birleşmiş Milletler tarafından tarafından 6 ayda bir verilecek 100 liralık yardımdan yararlanmak isteyen Suriyeliler, PTT önünde izdihama neden oldu.