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Yunanistan'da perakende satışlar arttı

Ülkede, mayıs ayında perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,3 arttı.

31.07.2017 - 15:34
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Yunanistan'da perakende satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) mayıs ayı perakende sektörü verilerini açıkladı. Verilere göre, ülkede perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 0,3 yükselirken, aylık bazda ise yüzde 6 düştü.

FİUATLARDA ARTIŞ

Satış hacminin yükselişinde, kırtasiyede yüzde 8,6'lık, mağazalarda yüzde 7,1'lik, giyim ve ayakkabıda yüzde 3,9'luk ve marketler yüzde 2,1'lik artış etkili oldu. Gıda ve alkolsüz içecek satışı da yüzde 4,7 arttı.

Ülkede, perakende satış cirosunda da mayısta yıllık bazda yüzde 0,4 yükseliş kaydedildi.





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