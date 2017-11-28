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Yunanistan'da PKK operasyonu

Yunan polisi, başkent Atina'da yaptığı terör operasyonunda PKK bağlantılı 9 kişiyi gözaltına aldı.

REUTERS | 28.11.2017 - 12:36..
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Yunanistan'ın terörle mücadele biriminde görevli polis şefinin yaptığı açıklamada, "Şimdiye dek 9 kişi gözaltına alındı. Polis kavanozlar içinde niteliği belirlenemeyen patlayıcı madde ile fünye ve dizüstü bilgisayarlara bağlantı kabloları buldu." dedi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bir başka polis yetkilisi, baskın yapılan bazı apartman dairelerinde gözaltına alınan kişilerin terör örgütü PKK ile bağlantılarının soruşturulduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.

AA
Yunanistan'da PKK operasyonu

Operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayı başında Atina'ya yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

AA
Yunanistan'da PKK operasyonu

Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.

Yunanistan'da PKK operasyonu

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