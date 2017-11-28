Yunanistan'da PKK operasyonu

Yunanistan'ın terörle mücadele biriminde görevli polis şefinin yaptığı açıklamada, "Şimdiye dek 9 kişi gözaltına alındı. Polis kavanozlar içinde niteliği belirlenemeyen patlayıcı madde ile fünye ve dizüstü bilgisayarlara bağlantı kabloları buldu." dedi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bir başka polis yetkilisi, baskın yapılan bazı apartman dairelerinde gözaltına alınan kişilerin terör örgütü PKK ile bağlantılarının soruşturulduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.

AA

Operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayı başında Atina'ya yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

AA

Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.