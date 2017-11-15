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Yunanistan'da sel 3 can aldı

Başkent Atina yakınlarındaki sellerde 3 kişi hayatını kaybetti.

15.11.2017 - 13:30
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df

Yunan itfaiyesinden alınan bilgiye göre, Atina'nın yaklaşık 40 kilometre batısındaki Mandra'da biri kadın 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

YÜZLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Ölen kişilerin, arama kurtarma çalışmaları sırasında su basan evlerinde bulunduğu kaydedildi.

Sahil kasabası Nea Peramos'ta da sel ve taşkınlar sebebiyle yollarda kuvvetli akıntıların oluşması ve taşkınlar sebebiyle, yüzlerce kişinin evlerinde ve araçlarında mahsur kaldığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma çalışmalarının 125 itfaiye memuru ve 40 araç ile devam ettiği, kurtarılan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Atina-Korinth otobanında mahsur kalan otobüs yolcularının da itfaiye ekiplerince kurtarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, sel felaketinin yaşandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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