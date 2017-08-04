Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

Yunanistan Maliye Bakanlığınca onaylanan 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek düzenleme resmi gazetede yayınlandı.
1800 AVROYA YÜKSELTİLECEK
Yeni düzenlemeye göre, kişiler için tek seferde çekilebilecek nakit miktarı iki haftada 840 avrodan ayda 1800 avroya yükseltilecek.
Ayrıca düzenlemeyle, banka hesabı açma işlemleri kolaylaştırılırken, kişiler ve kurumlar belli koşullar içinde birden fazla banka hesabına sahip olabilecekler.
Yunanistan, 2015 Haziran'da kreditörleri ile sürdürdüğü müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine bankalardan para çıkışını durdurmak amacıyla sermaye kontrollerini yürürlüğe koymuştu.
Para çekme limitini günlük 60 avro olarak sınırlayan düzenlemenin ardından paniğe kapılan halk, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu.