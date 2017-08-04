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Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

Tek seferde bankadan çekilebilecek nakit limitini bir ay için 1800 avroya yükseltecek düzenleme, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

04.08.2017 - 11:11
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Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

Yunanistan Maliye Bakanlığınca onaylanan 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek düzenleme resmi gazetede yayınlandı.

1800 AVROYA YÜKSELTİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, kişiler için tek seferde çekilebilecek nakit miktarı iki haftada 840 avrodan ayda 1800 avroya yükseltilecek.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

Ayrıca düzenlemeyle, banka hesabı açma işlemleri kolaylaştırılırken, kişiler ve kurumlar belli koşullar içinde birden fazla banka hesabına sahip olabilecekler.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

Yunanistan, 2015 Haziran'da kreditörleri ile sürdürdüğü müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine bankalardan para çıkışını durdurmak amacıyla sermaye kontrollerini yürürlüğe koymuştu.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

Para çekme limitini günlük 60 avro olarak sınırlayan düzenlemenin ardından paniğe kapılan halk, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifliyor

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