Yunanistan'da turizm çalışanları grevde

Sendikalar ülkenin turizm gelirindeki artışın çalışanların maaşlarına yansımadığı görüşünde.

Parlamento binasına yürüyen bir grup, Atina yönetimini hedef alan sloganlar attı. Greve katılanlar işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

"BİZE HİÇBİR ŞEY VERMİYORLAR"

Hotel ve Restoran Çalışanları Sendikası üyesi Nikos Papageorgiou, şartların zorluğuna dikkat çekti: “Ülkeye 30 milyon turist geliyor, bundan işçilerin faydalanması gerekir. Çok sıkı çalışıyoruz ancak onlar bize hiçbir şey vermiyorlar. Düşünebiliyor musunuz bizim ortalama gelirimiz 420 euro. Onlar bu parayla iyi bir geleceğimiz olacağını söylüyor.”