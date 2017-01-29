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Yunanistan’dan Kardak açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak’ı ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

29.01.2017 - 18:51
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Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın bugün Kardak Kayalıkları’nı ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Açıklamada, “29 Ocak günü saat 11.00’de bir Türk savaş gemisi ve içinde özel kuvvetlerin olduğu 2 şişme bot İmia adasına yaklaştı ve 7 dakika orada kalarak Yunan karasularını ihlal etti.Yunan tarafı olarak bölgede sahil güvenlik kuvvetlerinin gemileri bulunuyordu. Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerinin de bir gemisi Türk gemilerini takip etti. Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi” denildi.


Yunanistan’dan Kardak açıklaması

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