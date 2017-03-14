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Yunanistan'dan Türkiye-Hollanda açıklaması

İki ülke arasındaki diplomatik krizi değerlendiren Yunan bakan, "Avrupa'da kural, bu tür toplantıların gerçekleşmesidir" dedi.

14.03.2017 - 09:04
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yunan

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye ile her zaman dostane ilişkiler kurmaya çalıştıklarını belirtti.

"GERGİNLİKLERİN KÖRÜKLENMEMESİ GEREKİR"

Türk yetkililerin Yunanistan'da benzer seçim toplantıları yapma ihtimaline ilişkin Katrougalos, "Türk yetkililer, seçim dönemlerinde daha önce Trakya'ya ziyaretlerde bulundu. Onların, bu iletişimini engellemek için herhangi bir sebep yok. Avrupa'da ilişkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA KURAL, BU TÜR TOPLANTILARIN GERÇEKLEŞMESİDİR"

Katrougalos, seçim öncesi atmosferin, devletler arası ilişkileri bozmaması gerektiğine işaret ederek, "Ben diğer ülkelerin iç siyasi kararlarını yargılayamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantıların gerçekleşmesidir. Burada tek sorun kamu güvenliğidir" diye konuştu.

HOLLANDA'NIN FAŞİST KARARI

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

FAŞİST KARARLAR

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polislerle sert şekilde müdahalede bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

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