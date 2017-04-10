Yurt dışında oy kullanma oranı arttı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı. 57 ülkedeki 120 yurt dışı temsilciliğin tümünde oy verme işlemi dün sona erdi.

1 MİLYON SEÇMEN

Oy verme işleminin tamamlandığı Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Bi̇rleşik Arap Emi̇rli̇kleri̇, Bosna Hersek, Bulgari̇stan, Büyük Bri̇tanya ve Kuzey İrlanda Bi̇rleşi̇k Krallığı, Cezayi̇r, Çek Cumhuri̇yeti̇, Çi̇n, Dani̇marka, Fi̇nlandi̇ya, Fransa, Güney Afri̇ka, Gürci̇stan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrai̇l, İsveç, İsvi̇çre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazaki̇stan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Lüksemburg, Macari̇stan, Makedonya, Mısır, Norveç, Özbeki̇stan, Polonya, Romanya, Rusya, Si̇ngapur, Sudan, Suudi̇ Arabi̇stan, Tayland, Türkmeni̇stan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni̇ Zelanda ve Yunani̇stan'daki temsilciliklerde toplam 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı.

OY KULLANMADA ARTIŞ

1 Kasım 2015 tarihindeki 26'ncı Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 54 ülkedeki temsilcilikte 2 milyon 899 bin 69 kayıtlı seçmenden 1 milyon 160 bin 38'i sandık başına gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 40,01 olmuştu. Bu oran anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında yüzde 44,61'e yükseldi.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanan yurt dışındaki seçmen sayısı yaklaşık 170 bin kişi artarak, 1 milyon 326 bin 70'e çıktı.

ALMANYA'DA SANDIĞA GİTME ORANI YÜZDE 44

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, 1 milyon 430 bin 126 seçmenden 697 bin 45'i oy kullanırken, bu ülkedeki sandığa gitme oranı da yüzde 44 oldu.

Fransa'da 326 bin 375 seçmenden 148 bin 417'si, Belçika'da kayıtlı 137 bin 675 Türk vatandaşı seçmenden 76 bin 866'sı halk oylamasında tercihini yaptı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 14 bin 800'ü sandık başına gitti.

Oy verme işleminin 1 Nisan'da başladığı ABD'de ise 100 bin 42 seçmenden 34 bin 522'si oy verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 104 bin 507 seçmenden 46 bin 80'i, Hollanda'da ise 252 bin 841 seçmenden 123 bin 495'i sandık başına giderek oy kullandı.

Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi, Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.