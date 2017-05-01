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Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Türkiye genelinde 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir çok şehirde kutlamalar yapılıyor.

01.05.2017 - 12:35
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yurdun bir çok bölgesinde vatandaşlar toplandı.

SİVAS

Sivaslı bir Ensonhaber okuyucusunun 0533 378 2000 WhatsApp canlı iletişim hattına gönderdiği 1 Mayıs görüntüsü:

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

KONYA

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

ANKARA

Ankara'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kolej Meydanı'nda düzenlenecek miting için 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler, alana geldi.

Korteje katılan gruplar, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kurulan arama noktalarında, X-ray cihazlarından ve polis kontrolünden geçerek, miting alanına girdi.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Polis ekipleri, gruplarda bulunan pankart, döviz, bayrak, flama ve önlükleri incelerken, bazı pankartların alana girişine izin vermedi.

Alınmayan pankartlar nedeniyle görevlilerle grup üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Ankara Garı önünde anma etkinliği yapıldı. Ankara Garı önünde 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu kalabalık, saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakılmasının ardından Ankara Garı'nın önünden ayrıldı.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

MANİSA

Manisa'da, geçimini simit satıp, ayakkabı boyayarak ya da çöplerden karton, plastik ve metal eşya toplayarak kazanan, hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalışıyor.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Altı yıldır çöplerden atık hurda malzemeler toplayarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Neşat Bozyay, "Benim tatilim yok. Bugün de çalışmak zorundayım. Çok şükür geçimimi sağlıyorum." dedi.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 42 yaşındaki Orhan Yeniyekin de para kazanmak ve yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Evli ve 2 çocuk babası simitçi 53 yaşındaki Hüseyin Ürkmez, "Çocuklarımızın rızkı ve gelecekleri için çalışıyorum. Simit satarak evime gelir sağlıyorum. İşçi bayramı herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.

KARS

Kars'ta Eğitim-Sen öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

ERZURUM

Erzurum'da, Hak-İş öncülüğünde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri başladı.

Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle sabah saatlerinde çevre illerden otobüslerle Erzurum'a gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

MUĞLA

Muğla'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımıyla kutlandı.Kutlamalar, gruptakilerin Emirbeyazıt Mahallesi'nde toplanmasıyla başladı.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Daha sonra slogan atarak yürüyüşe geçen gruptakiler, şehir merkezinden geçerek Atatürk Bulvarı'ndan Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alana ulaştı.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

GAZİANTEP

Gaziantep'te KESK öncülüğünde, Kırkayak Parkında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Örgütü üyeleri de katıldı.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

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