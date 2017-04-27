taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.864
USD
3,5619
EURO
3,8708
ALTIN
144,71
PETR
50,7200

Zaman gazetesi iddianamesi kabul edildi

FETÖ yayın organı Zaman yazarları hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. İlk duruşma 18 Eylül'de.

27.04.2017 - 17:06
  1. Haberler
  2. Gündem

zaman

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 18 Eylül'de Silivri'de başlanacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan, daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

79
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

201
Karadeniz'de gemi kazası

Karadeniz'de gemi kazası

113
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

228
Şenol Güneş Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Şenol Güneş Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

36
FETÖ'cüler tutuklandıkça NATO çıldırıyor

FETÖ'cüler tutuklandıkça NATO çıldırıyor

145
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM