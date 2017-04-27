Zaman gazetesi iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 18 Eylül'de Silivri'de başlanacak.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan, daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.